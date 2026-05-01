大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）を前に横綱審議委員会（横審）による稽古総見が１日、東京・両国国技館内で行われた。一般にも無料公開された。幕内は小結・高安（田子ノ浦）を除く全力士が参加した。横綱、大関による申し合い稽古では横綱・豊昇龍（立浪）が最多の１７番取って９勝８敗だった。大関陣は復帰の霧島（音羽山）が１４番で１０勝４敗。琴桜（佐渡ケ嶽）は１０番で３勝７敗、安青錦（安治川）は９番