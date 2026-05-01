博多座の公式サイトが１日に更新され、自宅で転倒をして負傷したタレント・小堺一機が療養のため、ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」の博多座公演（６〜２８日）を休演すると発表した。東京公演に引き続き、同役は聖司朗が務める。小堺は３月３１日に自宅で転倒をして負傷し、入院。４月７日から東京・日生劇場で上演された「チャーリーとチョコレート工場」の東京公演を休演した。同月１３日に退院し、「左鎖骨・