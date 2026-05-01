【元祖SDガンダムワールド 武者頑駄無】 予約開始：5月1日16時 9月 発送予定 価格：5,500円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「元祖SDガンダムワールド 武者頑駄無」を9月に発売する。5月1日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は5,500円。 本製品は、「SD戦国伝」より「武者頑駄無」を、当時の商品を徹底スキャンしたなつかしさ溢