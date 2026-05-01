◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル＝１着馬に安田記念の優先出走権）＝５月１日、栗東トレセンシルクロードＳ５着のヤブサメ（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ファインニードル）は、この日の早朝に東京競馬場へ無事出発した。石橋調教師は「状態はいいよ。あとはＧ２のメンバーがどうか。長くいい脚を使えるし、コース自体は合いそう」と期待を込めた。武豊騎手は２５日の青葉賞（