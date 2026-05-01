お笑い芸人の藤井隆さん、タレントの井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜、午後12時55分〜）の5月3日放送回では、福岡県嘉麻市に暮らす54歳の夫と、北九州市に暮らす43歳の妻が登場します。ともに子どもを育ててきたシングル同士で再婚しながら、現在は“別居婚”を選択。過去を乗り越え、それぞれの人生を大切にしながら築く、幸せなセカンドライフとは？【写真】「前妻の