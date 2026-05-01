新潟市は、民生委員に配布していた児童や高齢者らの個人情報の一部を紛失したと発表しました。新潟市上所美樹子 福祉部部長「大変なご迷惑とご心配をおかけすることとなり、心よりおわび申し上げます」1万4500人分の情報で、複数の民生委員がなくしたり、捨てたりしていたということです。外部への情報流出は確認されていないということです。