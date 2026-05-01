歌手の藤井風さん（28）の「衝撃的なビジュアル」が話題となっています。【写真】ファンも思わず「誰…？」すごいぞ、藤井風藤井さんは自身のインスタグラムで「この曲は今までリリースした中で一番奇妙な曲です」と新しい楽曲「It’s Alright」を紹介し、オフショットを公開しました。YouTubeにて公開されているミュージックビデオ内には、長い黒髪と白塗りの顔、目元は淡いピンクのアイシャドウを施した天女のような神々しい姿や