328GTSへの思いが微妙に再燃！前々回、前回と、元・年収300万円フェラーリ・オーナーの酒井さんと再会した話を書いたが、彼と話しているうちに、自分の328GTSへの思いが微妙に再燃した。【画像】『スッポン丸』こと清水草一が所有するフェラーリ328GTS！全8枚酒井さんは17年前、総額640万円で348スパイダーを買い、14年前に今度は300万円で348tsを買って1年後に売却。クルマを卒業した。愛称『スッポン丸』ことフェラーリ328GTS