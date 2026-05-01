男子テニスの錦織圭（36、ユニクロ）が1日、今季限りでの現役引退を発表した。錦織は自身のSNSを更新し、「どんな時も応援してくださった皆さま、そして常にそばで支えてくれた家族に、心から感謝しています。正直に言えば、今でもコートに立ち続けたい気持ちはあります。それでも、これまでのすべてを振り返ったとき、「やり切った」と胸を張って言える自分がいます。テニスという競技に出会えたこと、この道を歩んでこられたこと