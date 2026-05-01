お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上さんと妻でタレントやダンサーとして活動する『いとくとら（いくら）』さんに、男女の双子が誕生したことが報告された。【写真を見る】【 マヂラブ村上＆いとくとら 】男女の双子誕生を報告不妊治療など「不安がつきまとう妊婦生活」乗り越え「支えてくれた家族、友人にも本当に感謝」 妻・いとくとらさんは5月1日、自身のインスタグラムで「先日、双子の女の子と男の子を出産いたしま