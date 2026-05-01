一般公開で行われた横綱審議委員会の稽古総見＝両国国技館大相撲夏場所（10日初日・両国国技館）に向けた横綱審議委員会による稽古総見が1日、1年ぶりに国技館の本土俵で一般公開によって行われ、大関復帰の霧島は横綱豊昇龍や琴桜、安青錦の大関陣と14番取ってまずまずの内容だった。横綱8場所目で初の優勝を目指す豊昇龍は3大関を相手に17番。初のかど番で臨む安青錦は9番、琴桜は10番取った。左肩痛で先場所途中休場の横綱