人気ゲーム「フォートナイト」を手がける米エピックゲームズは１日、米アップルのｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）向けに、日本でアプリストアの提供を開始したと発表した。昨年１２月に全面施行した「スマホソフトウェア競争促進法」（スマホ新法）がアプリストアへの他社参入を認めるようアップルに求めており、今回の提供につながった。エピックのティム・スウィーニー最高経営責任者（ＣＥＯ）は、アップルが新たに参入するス