タレントのホラン千秋（37）が1日までに自身のインスタグラムを更新。香港での旅の様子を公開した。「Hong Kong」とつづり、旅の様子を公開しているホラン。「美味しくて、楽しくて、ヴィヴィッドな街」と記し、街の様子を披露した。さらに「色が溢れる街で楽しかった」と記しつつ、「道端で声掛けられて、何かと思ったら『偶然良い感じに撮れたので送ります』ってもらった動画が本当にイイ感じ」とした。この投稿に、ファ