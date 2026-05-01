元Ｂｅｒｒｙｓ工房の夏焼雅（３３）が１日までに、自身のインスタグラムを更新。所属事務所のアップフロントクリエイトを退所したと発表した。夏焼は「所属しております株式会社アップフロントクリエイトを、２０２６年４月３０日をもちまして契約満了により退所致しますことをご報告させていただきます。小学生の頃からお世話になり、長い間あたたかくご指導いただいた事務所関係者の皆様には、心より感謝申し上げます。そし