西日本豪雨、コロナ禍、ニューヨーク蔵の建設費膨張……相次ぐ試練を乗り越えながら、さらなる挑戦を続ける酒造メーカー「獺祭」。その原動力に漫画家・弘兼憲史氏が迫った『漫画 懲りない親父、世界へ挑む 獺祭 進化する伝統』が発売されました。“山口の山奥の小さな酒蔵”を受け継ぎ、純米吟醸酒「獺祭」を造り上げた“懲りない親父”こと、桜井博志会長にお話を伺いました。（構成：高梨聖昭撮影：本社武田裕介）【写真】