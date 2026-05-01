四国電力は昨年度の連結決算を発表しました。4年ぶりの減収減益ですが、高い水準の業績を維持しています。 四国電力の昨年度の売上高は7,618億円でした。前の年度に比べ約1割の減収ですが、過去4番目の高水準です。燃料費調整額の減少で小売販売収入が減ったことや、卸販売収入の減少などが主な要因としています。 経常利益は678億円、純利益は508億円を確保しましたが、過去最高益だった前の年度の反動もあり、減益となっていま