岡山シーガルズは、栗栖明歩選手と藤原絢奈選手が2025-2026シーズンをもって引退・退団すると発表しました。 栗栖明歩選手「日頃よりシーガルズへのご支援、ご声援ありがとうございます。今シーズンをもって現役を引退する事にしました。私のバレーボール人生はとても豊かな時間であり、多くの方に支えていただき、また導いていただきながらプレーする事ができました」「岡山シー