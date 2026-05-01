世田谷商事（株）（目黒区）は４月１４日、東京地裁から特別清算開始決定を受けた。負債総額は約３０億円。（株）ｆｉｔｆｉｔの商号で外反母趾向けに特化した靴ブランド「ｆｉｔｆｉｔ（フィットフィット）」を手掛けていた。レディースパンプスやスニーカーなどを販売、デザイン性の高さで人気を博し全国に５０店舗以上の小売店舗を展開、２０１９年７月期は売上高約３９億円をあげた。しかし、「新型コロナウイルス」感