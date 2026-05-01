＜中日クラウンズ2日目◇1日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞悪天候によりスタートが1時間遅れた国内男子ツアーの第2ラウンド。午前11時32分には、降雨によるコースコンディション不良のため競技が一時中断となった。選手たちはクラブハウスへと引き上げている。【ライブフォト】人垣を割って放つ、石川遼の一打午後の第1組は午後0時10分にスタート予定だったが、さらにティオフ時間が引き延ば