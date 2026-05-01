＜メキシコ・リビエラマヤオープン初日◇30日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞実は開幕前日の水曜日、西村優菜はプロアマをキャンセルしていた。理由は「左首の痛み」。先週「シェブロン選手権」で予選落ちした翌日の土曜日、ふとした瞬間に“ピキッ”と痛めたという。【写真】試合前には入念に首のマッサージその日から練習場でもアプローチ程度しか打つことしかできず、練習ラウンドもショートゲーム中