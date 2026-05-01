アニメ映画『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編（4月24日より公開中）の新規カット10枚が公開された。劇中で印象的なマーチングバンドイベント「サンライズフェスティバル」や、吹奏楽コンクールの演奏シーンなど、本作にて新たに描かれた新規カットから10枚がセレクトされいてる。【画像】サンフェスなどのシーン！『最終楽章 響け！ユーフォニアム』新規カット10枚主人公・黄前久美子たちの“青春”という一言では語り尽