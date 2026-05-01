Cygamesは1日、運営するマンガ配信サービス『サイコミ』の名称を無断で使用した悪質なサイトの存在を確認したことを報告し、注意喚起した。【Xより】Cygames悪質サイトに注意喚起＆警告の全文公式サイトにて発表され「現在、株式会社Cygames（以下、当社）および当社が運営するマンガ配信サービス『サイコミ』の名称を無断で使用した悪質なサイトの存在を確認しております」と説明。「当該サイトは『サイコミ』の名称を用い