2002年に帰国した拉致被害者が暮らす新潟県柏崎市・佐渡市などの市長が4月30日、木原官房長官と面会。拉致問題の早期解決を要望しました。 30日、拉致問題担当大臣を兼務する木原官房長官と面会し、問題の早期解決を要望したのは日本に帰国した拉致被害者が暮らす柏崎市・佐渡市・福井県小浜市の3市の市長です。 この中で佐渡市の渡辺竜五市長が求めたのが… 【佐渡市渡辺竜五 市長】 「まずは情報だけでも、一歩でも前に進