新潟県燕市の測量会社、青山設計が新潟地裁三条支部より破産手続き開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、青山設計は1969年（昭和44年）創業、1978年9月に法人改組された測量業者です。燕市をはじめとする地方自治体からの元請受注を中心に、測量や設計、補償コンサルタント事業などを手がけてきました。 2000年6月期には年収入高が約1億2192万円に上っていましたが、