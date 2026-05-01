3代目AKB48グループ総監督を務めた向井地美音（28）がきのう30日、東京・AKB48劇場にて卒業公演を行った。【ライブ写真たくさん】美しい…AKB48劇場にて卒業公演を行った向井地美音2013年にAKB48第15期生として加入してから約13年、グループの中核メンバーとして活躍してきた向井地美音。2014年リリースの38thシングル「希望的リフレイン」で初の選抜入りを果たし、2016年リリースの4thシングル「翼はいらない」で表題曲初セン