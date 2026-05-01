去年5月、新潟県胎内市の太陽光発電施設から銅線ケーブルを盗んだ疑いでカンボジア国籍の男が逮捕されました。 窃盗（金属盗）の疑いで逮捕されたのは、カンボジア国籍で無職の男(24)です。 男は去年5月14日から15日までの間、すでに逮捕されている6人と共謀し、胎内市内の太陽光発電施設から銅線ケーブル約1450グラム(時価合計約216万500円相当)を盗んだ疑いが持たれています。 警察によりますと、すでに逮捕され