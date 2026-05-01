ペンケースの中がゴチャゴチャしていて、「使いたいペンが見つからない！」という経験をしたことはないだろうか。【写真】「これは画期的では！？」いつでも整理された状態をキープできる、便利なペンケース会議や研修中、図書館など、静かな場所でペンケースの中に手を入れてガサゴソと探したり、ペンケースを振ったりすると音が目立ってしまう。いつでも整理された状態をキープできる、便利なペンケースを探しているなら、