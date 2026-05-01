◇米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン第1日（2026年4月30日メキシコエルカマレオンGC＝6583ヤード、パー72）今季から本格参戦した桜井心那（22＝王子ホールディングス）が9バーディー、2ボギー、1トリプルボギーの4アンダー68で回り日本勢最上位の4位で発進した。首位とは2打差。序盤はティーショットが大荒れだった。2番で左のレッドペナルティーエリアに打ち込みボギーを叩くと、3番では右に曲げてレッドペナ