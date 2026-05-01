アメリカのヘグセス国防長官は先月30日、連邦議会の承認なしに戦争を続けられる期間を60日とするアメリカの国内法について、停戦期間は含まれず、イランへの作戦は継続できるとの認識を示しました。イランへの軍事作戦は、アメリカ連邦議会の承認を得ないまま開始されましたが、アメリカの「戦争権限法」は、議会の承認がない場合、60日以内に軍を撤収するよう定めています。その期限とされる5月1日を前に、ヘグセス国防長官は先月