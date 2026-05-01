【ディズニーストア：GOOFY FASHION 2026】 5月8日 発売 5月5日 先行発売（ディズニー公式オンラインストア） ウォルト・ディズニー・ジャパンは、新コレクション「GOOFY FASHION 2026」を5月8日に発売する。なお、ディズニー公式オンラインストアでは5月5日に先行発売される。 今回展開されるのは、5月25日に誕生日を迎えるグーフィーの