【モデルプレス＝2026/05/01】お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良が、5月1日放送のNHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に出演。連続テレビ小説「風、薫る」（同局・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の“朝ドラ受け”をし、話題を呼んでいる。【写真】内村光良がハマっているボーイズグループの“推しメン”◆内村光良「風、薫る」“朝ドラ受け”が話題「風、薫る」放送終了直後の「あさイチ」に登場した内村は