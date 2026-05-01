【モデルプレス＝2026/05/01】King ＆ Princeの永瀬廉と高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が、5月9日発売の「MEN’S NON-NO」（以下、メンズノンノ／集英社）2026年6月号の表紙に登場する。【写真】キンプリ永瀬の自宅に訪れた大物俳優2人◆永瀬廉＆高橋海人、ハッピーなムードで撮影この5月でデビュー8周年を迎え、自身もめでたい節目となるKing ＆ Princeの永瀬と高橋。ユニットでの音楽活動はもちろん、個々の活動