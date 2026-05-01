【モデルプレス＝2026/05/01】俳優の反町隆史が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ「GTO」（月曜22時〜）が2026年7月に連続ドラマとして復活。モデルプレスでは、伝説の教師・鬼塚英吉を演じる反町にインタビュー。令和の今、連続ドラマとして復活した理由や、変わらない鬼塚の魅力、98年版キャストとの交流などをたっぷりと語ってもらった。【前編】【写真】98年放送「GTO」反町隆史＆松嶋菜々子夫婦・小栗旬・窪塚洋介ら2