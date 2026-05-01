【モデルプレス＝2026/05/01】俳優の志尊淳が、Snow Manの目黒蓮主演の実写映画『SAKAMOTO DAYS』に出演していることがわかった。【写真】31歳人気俳優、肉体美のぞく上裸ショット◆志尊淳「SAKAMOTO DAYS」出演決定X（スラー）を演じるシークレットキャストの存在については、X（スラー）一派のキャストが解禁されてから常に注目を集めていたが、今回その正体が解禁。虎視眈々と「殺し屋殺し」を遂行し、現場には必ず✕印を