『週刊SPA! 5月5・12日合併特大号』は4月28日に発売！ 表紙の人＆欲望凝縮フォトブック：似鳥沙也加 今号の表紙と巻頭を飾るのは、グラビア界で圧倒的な支持を得る似鳥沙也加。テーマは「スウェットと欲望のあいだ」だ。 似鳥沙也加 ©撮影／彦坂栄治、ヘアメイク／エノモトマサノリ、スタイリング／伊井田礼子 常にエッジの利いた表現を追求する彼女が、今作ではジャージやス