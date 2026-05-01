総社市提供 岡山県総社市は、1日、物価高対策としてプレミアム付き商品券の販売を始めました。総社市役所でセレモニーが行われました。 1冊7500円分（500円券×15枚）の商品券を5000円で販売します。総社市民であれば1人2冊まで購入できます。商品券は市内のスーパーやドラッグストア、美容室など421店舗で利用できます。市によると、店舗数は今後増える見通しです。販売は12月25日までで、使用は20