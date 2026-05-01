メーデーの5月1日、福岡市で労働者の団体が集会を開き、賃上げや労働環境の改善を訴えました。福岡市・天神の警固公園で開かれた集会には、医療や建設業の労働組合などおよそ50の団体から400人ほどが参加しました。集会では、政府が労働時間規制の緩和を検討する中、8時間労働をしっかり守っていくことや、医療・介護で深刻な人手不足が続いていることなどを挙げ、賃上げや労働環境の改善などを訴えました。■福岡県労