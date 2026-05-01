日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は１日、都内で会見を開き、今夏の男子日本代表候補選手５３人を発表した。候補選手にはＮＢＡで活躍する八村塁（レイカーズ）、河村勇輝（ブルズ）も名を連ねた。２人の今後の招集などについて伊藤拓摩強化委員長は「（他国の）スカウティングにも関わる。後日お話しできたら」と言及は避けた。それでも既に代表についての話し合いをしており、「２人とも日本代表に対しての思いを強く持って