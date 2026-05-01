米中央軍のクーパー司令官とケイン統合作戦本部議長は、イランに対する新たな軍事皇后の可能性についての説明を木曜日に45分にわたって行ったと報じられている。 これを受けて、ドルがやや上昇。ドル円は朝の高値を更新する157.33円を付けた。 USDJPY 157.28