◆ファーム・リーグ巨人―広島（１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人２軍はファーム・リーグ、広島戦が天候不良のため中止になったと発表した。この日はジャイアンツ球場室内練習場で全体練習を行い、汗を流した。