◇プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦王者・井上尚弥―挑戦者・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ）１２回戦王者・井上拓真―挑戦者・井岡一翔（２日・東京ドーム）元世界４階級制覇王者でＷＢＣ世界バンタム級４位の井岡一翔（志成）が前日計量に臨み、リミット５３・５キロで一発クリア。力強いポーズを５秒ほど見せ、好調さをアピールした。Ｗ