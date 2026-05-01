◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）５月２日に東京ドームで開催されるダブル世界戦の前日計量が１日、東京・後楽園ホールで行われた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝はリミットの５５・３キロ、挑戦者でＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級