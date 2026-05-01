◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）世界スーパーバンタム級４団体統一戦などの前日計量が１日、東京・文京区の後楽園ホールで行われ、メインイベントは統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が５５・３キロのリミットで一発クリア。挑戦者のＷＢＡ、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スー