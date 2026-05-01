11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！現在、東京ディズニーランドでは、ディズニー・パルパルーザ第6弾の”ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”が開催中です。このイベントは、『シュガーラッシュ』のヴァネロ