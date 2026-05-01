◇プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ）１２回戦王者・井上拓真―挑戦者・井岡一翔（５月２日・東京ドーム）前日計量が東京・後楽園ホールで行われ、初防衛戦に臨むＷＢＣ世界バンタム級チャンピオンの井上拓真（３０）＝大橋＝は、リミットから１００グラム軽い５３・４キロで一発クリア。淡々とした表情としっかりとした足取りで、順調な仕上がりをうかがわせた。ファンを入れた公開計量では「たくま〜」と