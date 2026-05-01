モデルで女優の中村里砂（36）が1日までにXを更新。自身がプロデュースするアイドルグループEDEN（エデン）の新メンバーがデビュー直前で活動を辞退したことを明かし、再度募集を開始した。中村は自身がプロデュースする別のアイドルグループの新体制や新メンバー加入について伝えた流れで「実は、EDENにも新メンバーがいました」と切り出し、「オーディションから3ケ月、ずっと準備してきた新メンバーが、お披露目10日前のアー写