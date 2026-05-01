「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）が1日までにXを更新。自身が出演する番組の切り抜き動画を配信する一部YouTubeチャンネルの運営者に対して警告した。渋谷クロスFMで放送中の「とろサーモン久保田の冠ラジオ枠買ってもらった。」に出演している中山は、とろサーモン久保田かずのぶのYouTubeチャンネル「もう久保田が言うてるから仕方ないやん〆」で配信された放送回の一部を切り抜いた動