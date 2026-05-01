元宝塚歌劇団の星組娘役で女優・歌手として活躍する有沙瞳（32）がニッポン放送の特別番組「有沙瞳Music Road」（9日午後8時）で初めてパーソナリティーを務めることが1日、発表された。23年の退団後は舞台を中心に活躍し、6月3日に「さよならは黄昏に」で歌手デビューをする。このほど収録が行われ、生い立ちや宝塚エピソード、影響を受けた音楽などのトークを繰り広げた。幼少期は人前で話すことが苦手だったこと、祖母に連れて