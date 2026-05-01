女優今田美桜（29）が1日、都内で「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボミニ」発売記念イベントに出席した。吉岡里帆（33）とともに、この日から発売される「ドリームジャンボ宝くじ」と「ドリームジャンボミニ」の新CMに出演中。「日常の中の小さな幸せ」をテーマに、宝くじがもたらす前向きな気持ちを表現している。運は使うと減ると思うか、と問われた今田は「減っていかないと願いたい！」と答えた。「割と私は、ずっ