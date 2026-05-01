お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）が、4月30日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。自身が大事にする“思い出の品”を明かした。同番組で“コレクション”についてトークをするうち、出演番組での思い出の品やコレクションを額装するなど、大事に保管している博多大吉に対し、持ち帰ることはあっても「見当たらない」という華丸は、対照的な性格の様子。しかし華丸は「何個かある、実は。3個あ